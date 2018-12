© foto di Federico Gaetano

L'attaccante dell'Empoli, Antonino La Gumina, ha parlato così dopo il match vinto contro il Bologna in zona mista ai microfoni del nostro inviato in vista della gara di domenica contro la Fiorentina: "So che la partita contro i viola è molto sentita dai tifosi dell'Empoli, è un grande derby. Noi dobbiamo andare là con lo spirito giusto con cui affrontiamo tutte le partite ma con la consapevolezza che affrontiamo una grande squadra come la Fiorentina".