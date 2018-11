Empoli, La Gumina: "Felice per il gol, ho sempre lavorato duro"

Fonte: empolichannel.it

Il centravanti dell’Empoli, Antonino La Gumina, ha commentato la vittoria maturata contro l’Atalanta ai microfoni di Radio Lady: “Sono molto contento per il gol che è arrivato. L’importante è che la squadra abbia fatto bene e che abbia reagito dopo essere passata in svantaggio. Per me non fare gol è bruttissimo, ma quando ho segnato ho avuto una grande reazione. Dopo tanto tempo mi sono sbloccato, ma ho sempre continuato a lavorare in allenamento”. Una partita rocambolesca: “Quando prendi gol in quel modo è normale abbattersi, ma noi siamo stati bravi a rimanere concentrati, uniti e a ribaltarla fino a ottenere il 3-2. L’importante è allenarsi sempre al massimo e sono felice di essere stato convocato anche in Under 21“.

Sul nuovo allenatore, Iachini: “Con il mister siamo molto legati, mi ha fatto esordire lui in Serie A a 18 anni. E’ bastato uno sguardo e ci siamo capiti subito. Sul rigore di Caputo? Ciccio ha sbagliato il rigore, ma sono cose che capitano. E’ sempre rimasto in partita“.

Sul secondo gol: “Sono arrabbiato per l’assegnazione all’autogol di Masiello (ride ndr). Abbiamo scambiato la palla in area con Ciccio e ho provato a buttarla dentro. Dedico il gol alla mia famiglia che mi è sempre stata vicino”.