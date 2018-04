Empoli, la promozione di Aurelio: mai sconfitto sulla panchina azzurra

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Empoli torna in serie A. Con quattro turni di anticipo, i toscani conquistano il primo posto matematico e la conseguente promozione nel massimo campionato italiano. Una grande cavalcata degli azzurri, trascinati dalla migliore coppia di attaccanti della serie B: Caputo-Donnarumma, una macchina da gol al servizio del generale Aurelio Andreazzoli. L'ex tecnico della Roma è stata senza dubbio la mossa vincente da parte di Corsi: quando è stato esonerato Vivarini, l'Empoli era al quinto posto. Con Andreazzoli non esiste la parola sconfitta: il tecnico azzurro da quando è arrivato ha conquistato 13 vittorie e 4 pareggi. Una cavalcata incredibile che ha permesso all'Empoli di recuperare posizioni e di staccare le avversarie, conquistando la vittoria del campionato cadetto con ben 4 giornate di anticipo, davanti a squadre come Frosinone e Palermo, che ai nastri di partenza partivano con i favori del pronostico. Chapeau Aurelio, una delle promozioni più meritate di sempre.