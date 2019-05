Empoli, la salvezza è possibile. Ma il calendario fa tremare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Empoli adesso ci crede. Una vittoria, quella del derby, fondamentale per il morale ma soprattutto per la matematica, che è poi l'unica cosa che adesso conta. L'Udinese dista solo due lunghezze quando mancano tre giornate alla fine.

Col ritorno di Aurelio Andreazzoli i punti ottenuti sono 10 in 8 partite, frutto di tre vittorie pesanti in casa contro Frosinone, Napoli e il derby di oggi contro la Fiorentina, più il pareggio di Bergamo contro l'Atalanta.

C'è un problema in questo rush finale: delle tre partite ancora da giocare due saranno in trasferta e l'Empoli lontano da casa è la peggior squadra della Serie A. Unica fra le 20 a non aver vinto una partita, con la miseria di cinque pareggi come unico bottino. Sampdoria e Inter sono sfide sulla carta proibitive, anche se la differenza di motivazioni potrebbe fare la differenza soprattutto se i nerazzurri otterranno in anticipo la qualificazione in Champions League. E anche l'unica gara casalinga rimasta è fra le peggiori possibili: il Torino.

Un calendario decisamente peggiore rispetto a quello dell'Udinese che se la vedrà con Frosinone, SPAL e Cagliari. E due su tre non hanno più obiettivi da raggiungere.