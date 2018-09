Empoli-Lazio, 0-0 all'intervallo. Meglio i toscani, ma Wallace sfiora il gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Empoli diverte ma non segna, la Lazio cerca di essere cinica ma il gol non arriva lo stesso. All'intervallo, è 0-0 al Castellani fra toscani e laziali: meglio, a livello di manovra, gli uomini di Andreazzoli, che cambia il suo modulo di partenza ma non la filosofia della sua squadra. Zajc al 29' si divora una clamorosa occasione da gol, poi Caputo segna ma il gioco è fermo per fuorigioco chilometrico. La Lazio prova a rispondere con i suoi uomini migliori: Immobile non pare in giornata, Milinkovic-Savic diventa pericoloso quando cerca la giocata semplice. Biancocelesti a un passo dal vantaggio nel finale, con il palo colpito da Wallace su calcio d'angolo.