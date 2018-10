Empoli, Maietta: "Juve corazzata. Un onore affrontare Cristiano Ronaldo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domenico Maietta, difensore dell'Empoli, ha parlato della prossima sfida contro la Juventus a Rai Radio 1 Sport: "Nonostante dovremo affrontare una corazzata, una delle squadre più forti d'Europa, le nostre sensazioni verso sabato sono positive. Contro il Frosinone abbiamo concesso troppo, cosa che ci capita spesso quando giochiamo con avversarie alla nostra portata. Alla fine comunque è arrivato un buon punto. Di solito con le big riusciamo a dare il nostro meglio anche se ovviamente il nostro obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile la salvezza. Ronaldo? Non mi aspettavo di potermi confrontare con un campione come lui, è un onore. Per limitarlo dovrò restare concentrato per tutta la partita. In cosa dobbiamo crescere? Nella cattiveria agonistica, sia in difesa che in attacco".