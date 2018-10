Empoli, Maietta: "Non dobbiamo abbatterci. Serve più cinismo in attacco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domenico Maietta, difensore e pedina fondamentale dell'Empoli di Andreazzoli, parla a La Nazione commentando il momento della squadra toscana. Queste alcune battute: "Non dobbiamo abbatterci, sappiamo la qualità della rosa e il gioco che stiamo esprimendo ed è per questo che dobbiamo guardare avanti con fiducia. Cosa ci manca? Sinceramente non riesco a trovare qualcosa di preciso, dobbiamo probabilmente essere più cinici là davanti ma non è un riferimento ai singoli attaccanti. E’ la squadra che deve fare meglio. Come ci si sente da capitano? La vivo in maniera molto tranquilla, anche perché il capitano di questa squadra è Pasqual. Sappiamo che lui non sta benissimo e quindi ho preso "in prestito" la fascia, ma sono sereno e soprattutto orgoglioso di rappresentare il gruppo".