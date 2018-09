Empoli, Mchedlidze: "Serve un pizzico di fortuna in più"

© foto di Federico De Luca

L’attaccante dell’Empoli Levan Mchedlidze si è pronunciato ai microfoni di Radio Lady dopo la sconfitta di Parma: "Non è un gioco diverso, c’è un po’ di sfortuna. Giochiamo a calcio e proviamo a divertirci - riporta empolichannel.it -. Serve però un pizzico di fortuna che prima o poi arriverà, ma siamo noi a dover aggiustare le cose lavorando come stavo facendo. Giovedì col Milan è stato bellissimo essere accolto in quel modo. Io sto lavorando per cercare di dare ancora di più e continuare a crescere. Sto facendo tutto per migliorare fisicamente e spero di arrivare al 100% prima o poi. Quando c’è sfortuna vuol dire che qualcosa è mancato. Dobbiamo essere più cattivi, più decisi. Dobbiamo crescere su questo aspetto, secondo me a questa squadra non manca nient’altro".