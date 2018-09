Empoli-Milan 0-1, cambia la paternità del gol: è autorete di Capezzi

“L’Inter? Le prime partite sono complicate per tutti... chiaramente i valori poi vengono fuori. Ora cominciano anche gli scontri diretti, sarà un bel campionato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento nerazzurro il grande ex Walter Zenga. L’allenatore milanese ha voglia di una panchina...

La Gazzetta dello Sport in prima: "Tegola Milan, si ferma il Pipita"

Messaggero Veneto: "Udinese, il cuore non basta"

Il Secolo XIX: "Vittoria buttata via. La Samp si ferma agli 11 metri"

Roma, il Corriere dello Sport titola: "Ossigeno per Di Francesco"

Fiorentina, La Nazione in prima pagina: "Firenze si ribella"

Terzo caso di questa tre giorni di campionato in cui l'autore del tiro viene "spogliato" del gol segnato: dopo Chiesa e Nuytinck, anche a Biglia viene tolto da regolamento la rete segnata al Castellani. E' autogol di Leonardo Capezzi , che ha deviato in maniera evidente e decisiva la conclusione dell'argentino, spiazzando Terracciano. Il cambio è stato ufficializzato dalla Lega Serie A: è autorete.

