Empoli, Montalto e Sprocati: idee in Serie B per completare l'attacco

© foto di Federico Gaetano

Si muove in ottica estate l'attacco dell'Empoli, scrive oggi Il Corriere dello Sport in edicola. Tra gli obiettivi degli azzurri ci sono nel mirino Mattia Sprocati, venticinquenne trequartista della Salernitana, e Adriano Montalto, venti centri con la maglia della Ternana. Resterà Alejandro Rodriguez in prestito dal Chievo per completare la batteria degli attaccanti di Aurelio Andreazzoli.