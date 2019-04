© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli ha reso nota la formazione che scenderà in campo al Castellani contro l'Empoli a partire dalle ore 19.00. Rispetto alle previsioni della vigilia, l'unica novità è la conferma di Callejon dall'inizio con Verdi in panchina. C'è Ounas alle spalle di Milik, con Younes largo a sinistra e Allan-Zielinski in cabina di regia. In difesa c'è Luperto al fianco di Koulibaly, Malcuit e Mario Rui i due terzini davanti a Meret.

I padroni di casa rispondono con Farias-Caputo in attacco. Di Lorenzo e Pajac gli esterni di centrocampo, tra i pali c'è Provedel.

Empoli (3-5-2) - Provedel; Maietta, Silvestre, Veseli; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.

Napoli (4-3-3) - Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Younes; Ounas, Milik.