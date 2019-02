Empoli, Nikolaou: "La situazione non è così male, servirà il massimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Volto nuovo in casa Empoli. Quello di Dīmītrīs Nikolaou, centrale difensivo greco classe '98. Ecco le sue prime parole, qui riprese da empolichannel.it: “Siamo qui per lavorare e per raggiungere gli obiettivi, daremo il massimo. La situazione non è poi cosi male, credo che si possa fare meglio. Dobbiamo lavorare sodo, le cose andranno meglio. Vedremo alla fine. La serie A è uno dei migliori campionati del mondo, sono qui per confrontarmi e migliorare. Sono qui per giocare e dare il massimo, deciderà ovviamente l’allenatore. Sono un difensore, mi piace combattere dal primo all’ultimo minuto”.