Empoli, Oberlin: "Volevo confrontarmi la A, non ci ho pensato 2 volte"

© foto di Imago/Image Sport

Tra i tanti calciatori presentati in giornata dall'Empoli, anche Dimitri Oberlin, attaccante svizzero e colpo di mercato dei toscani. Ecco le sue parole, riprese da empolichannel.it: “Sono molto contento di essere qui, è una sfida molto stimolante. Mi sono allenato con la squadra, c’è grande qualità. La serie A non è una categoria semplice, ho visto qualche partita ma questo Empoli gioca bene. Non è semplice, ma spero di riuscire a dare una mano. Volevo confrontarmi con un campionato di alto livello e ora ci sono, non ci ho pensato due volte quando mi si è presentata l’opportunità. Avevo già visto questa squadra, mi piace la città e mi piace la tranquillità”