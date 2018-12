© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Empoli va alla caccia di un attaccante da affiancare a Caputo per la seconda parte della stagione e i nomi in cima alla lista sono due: il primo è quello di Dawid Kownacki della Sampdoria, mentre il secondo è quello di Alessandro Matri del Sassuolo. Entrambi i giocatori non sono titolari nei rispettivi club e potrebbero cambiare aria a gennaio. A riportarlo è Tuttosport.