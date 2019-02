Empoli, Pajac: "Vogliamo la salvezza il prima possibile. Daremo il 100%"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il neo giocatore dell'Empoli, Marko Pajac, ha parlato oggi in conferenza stampa durante la sua presentazione. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale dei toscani: "Ho trovato un ottimo ambiente e nello spogliatoio c'è grande positività. Dobbiamo guardare avanti e sono convinto che si possa fare tutto. Il mio ruolo? Posso fare il quinto di centrocampo ma anche giocare da mezzala. Dobbiamo fare un grande lavoro e raggiungere la salvezza il prima possibile. Questa società e questa piazza meritano di restare un Serie A. Andare a Roma contro la Lazio non sarà facile, dobbiamo guardare solo noi e non le altre. Se daremo il massimo i risultati arriveranno. La concorrenza per me è tanta, sono pronto e so cosa devo fare. Con il lavoro insieme al mister posso fare bene".