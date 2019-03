Empoli-Parma 1-2 al 45', la difesa dei toscani balla, i Ducali ne approfittano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Empoli-Parma. Al termine dei primi 45 minuti il risultato è di 1-2 in favore del Parma, grazie alle reti di Gervinho, Dell'Orco e Rigoni.

FARIAS ILLUDE, GERVINHO PUNISCE - La squadra di casa parte bene, con Farias, il più pericoloso dei suoi nella prima frazione di gioco, che ad inizio gara crea diversi problemi alla retroguardia dei Ducali. Prima una gran conclusione del numero 17 dei toscani, con Sepe che ci mette una pezza e salva i suoi. Poi un tentativo di ribattuta dopo la respinta corta di Sepe. Nel momento migliore dell'Empoli è il Parma a passare in vantaggio, complice anche una dormita colossale della difesa dell'Empoli: Siligardi, su calcio di punizione, pesca Gervinho, con l'ivoriano che sorprende la linea difensiva degli azzurri. L'attaccante salta Dragowski ed appoggia in rete.

PRIMA GIOIA PER DELL'ORCO - L'Empoli dietro balla, davanti invece la situazione è diversa. Farias è una spina nel fianco per la difesa dei crociati. L'ex Cagliari, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mette in mezzo un pallone d'oro per Dell'Orco, che trova il suo primo gol in campionato e riporta il punteggio in parità.

RIGONI NELL'EXTRA TIME - Nel finale di primo tempo il Parma torna avanti. Non sarebbe dovuto esserci il recupero, ma Di Bello concede ai Ducali di battere un calcio di punizione. Il pallone viene respinto fuori area, Bruno Alves raccoglie e mette un cross sul secondo palo dove trova pronto Rigoni, che di testa batte Dragowski.