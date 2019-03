© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Empoli acciuffa nuovamente il Parma, a segno Ciccio Caputo su calcio di rigore, assegnato dall'arbitro Di Bello per un netto il fallo di Gagliolo su Caputo. Dal dischetto si presenta lo stesso capocannoniere dell'Empoli che non sbaglia: conclusione potente e angolata, Sepe intuisce ma non riesce ad arrivare sul pallone.