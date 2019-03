Empoli-Parma, formazioni ufficiali: Caputo sfida Inglese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Empoli-Parma, primo anticipo del sabato del 26° turno di serie A. Iachini sceglie Farias-Caputo in attacco. Nel Parma c'è Siligardi davanti, in difesa Gagliolo al fianco di Bruno Alves: D'Aversa non rischia Bastoni.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, B. Alves, Gagliolo, Gobbi; Kucka, Rigoni, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho.