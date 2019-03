© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manuel Pasqual, esterno dell'Empoli, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Parma (3-3 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente riusciamo a rimanere sempre in partita, siamo stati bravi a crederci. Dobbiamo migliorare sulle palle inattive e sui gol concessi. Dobbiamo restare vivi perché possiamo sempre rimettere a posto le cose".

State facendo fatica? Sì, i numeri parlano chiaro. I motivi non li conosco, ma dobbiamo migliorare nell'approccio e nella gestione".

È difficile mantenere questo passo? "Dobbiamo mantenerlo per forza, perché bisogna rimanere fuori dalla zona rossa".

Come vivi questi giorni per via del ricordo di Astori? "È un anno che è venuto a mancare. Manca a tutti perché era una persona speciale".