© foto di Federico Gaetano

Nella sua intervista rilasciata a Sky Sport, il difensore dell'Empoli, Manuel Pasqual, ha parlato anche del suo primo ritorno al Franchi da avversario: "Due anni fa ho ricevuto una bellissima accoglienza al Franchi, è stato speciale. Il rigore segnato? Lo ribatterei di nuovo, non ho esultato e il mio asciugarmi la bocca è stato visto come un bacio alla maglia ma il gesto è stato travisato. I tifosi viola però hanno capito e nessuno mi ha mai detto niente su quello. Iachini ci ha dato più sicurezza e ha cambiato la tipologia di gioco. La strada giusta è questa. Mi ricordo il coro che la Fiesole mi dedicava, c'è sempre tanto affetto nei miei confronti. Il mio contratto scade a giugno, voglio ancora giocare e se non potrò farlo a Empoli lo farò da qualche altra parte".