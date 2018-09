Empoli, Pasqual: "Quattro punti buon bottino. Ora cresciamo"

Pareggio contro il Chievo per l'Empoli di Manuel Pasqual. Il capitano azzurro ha parlato dopo il match del Bentegodi ai microfoni di Radio Lady: “Abbiamo fatto una buona partita concedendo poco o nulla, se non un occasione nel finale di gara. Sapevamo che avremmo fatto molta fatica a trovare spazi, ma siamo stati bravi nelle marcature preventive per non farli ripartire. Non siamo riusciti a sfruttare al meglio le chance che abbiamo avuto e questo sarà un motivo per migliorare. La squadra si è mossa bene e si è difesa bene. L'avvio di campionato? I quattro punti nelle prime tre partite non sono da buttare, ma visto ciò che abbiamo dimostrato e il calcio che abbiamo trasmesso potevamo uscire con qualche punto in più da queste partite. Stiamo facendo un ottimo lavoro, ma dobbiamo migliorare sempre di più”.