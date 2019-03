Empoli, Pasqual: "Risultato bugiardo, siamo stati anche sfortunati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manuel Pasqual, capitano dell'Empoli, ha parlato a Radio Lady dopo la sconfitta per 2-1 subita all'Olimpico contro la Roma: "Purtroppo il risultato è bugiardo. La squadra ha messo in campo grande volontà e determinazione, creando dei grattacapi alla Roma. La volontà nel secondo tempo era quella di provare a ribaltare la partita, purtroppo anche per colpa della sfortuna non ci siamo riusciti. Non abbiamo mai lasciato grandi spazi alla Roma, peccato per due palle inattive che ci hanno fatto andare per due volte in svantaggio".