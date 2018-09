Empoli, Pasqual: "Sento di poter dare ancora tanto a questa squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manuel Pasqual, difensore dell'Empoli, dopo il pareggio con il Chievo Verona è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Dopo i risultati ottenuti dal Chievo contro Juventus e Fiorentina sapevamo di soffrire molto oggi. Abbiamo avuto numerose occasioni ma è fondamentale essere cinici per vincere queste partite, e oggi non lo siamo stati. Mi sento molto bene fisicamente, entrare a freddo non era semplice ma sono cresciuto pian piano col passare dei minuti. I ragazzi sono stati bravi a darmi la possibilità di mettermi in evidenza e dar man forte alla squadra. Quest'anno voglio dare ancora tanto visto che i tifosi si aspettano sempre molto da me e nonostante l'età sento di poter dire ancora la mia".