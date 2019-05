Empoli, Pasqual sulla salvezza: "Prendiamo spunto dalla Champions"

© foto di Federico Gaetano

Manuel Pasqual, a margine dell'evento "Scuola del Tifo", parla così della salvezza dell'Empoli, obiettivo a cui la squadra sembra credere ancora: "Ci crederemo finché la matematica ci ci manterrà in Serie A. Prendere a esempio la Champions? Quest'anno la Champions è stato qualcosa di incredibile, le due semifinali ci danno lo spunto per non mollare fino all'ultimo secondo e questi bambini ci danno ulteriore spinta", le parole raccolte dall'inviato di Sky.