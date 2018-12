Empoli, Pasqual: "Vincere a Firenze per risalire la classifica"

© foto di Federico Gaetano

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista a Manuel Pasqual, ex Fiorentina oggi capitano dell'Empoli: "Firenze è casa mia, dove ho vissuto, vivo e vivrò. Nel 2005 mi presero dalla serie B e con loro sono diventato uno degli “eroi” di Anfield. Se una sola squadra ha vinto in Champions League in casa del Liverpool, quella era la mia Fiorentina. Oggi penso all’Empoli, che vive il derby con ansia e questa volta a maggior ragione: vogliamo un risultato per risalire la classifica. Il rigore segnato al Franchi due anni fa? Da professionista responsabile riprenderei la stessa decisione. Poi feci per asciugarmi la bocca, e il gesto fu scambiato per un bacio alla maglia dell’Empoli: ora spero di aver messo le cose in chiaro".