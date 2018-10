Empoli, Pasqual: "Volevo rientrare. Pronto a dare una mano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la partitella in famiglia con la Primavera si è presentato in sala stampa Manuel Pasqual tornato in campo con grande piacere dopo un lungo periodo di stop a causa di un trauma oculare: “La volontà era quella di rientrare il più velocemente possibile per dare una mano alla squadra. Il problema era un ematoma venuto all’occhio dopo un colpo subito che mi ha costretto, su precisa indicazione dei medici, ad un periodo iniziale di stop per evitare complicazioni. Non ci sono mai state preoccupazioni sull’entità del danno fisico subìto, da subito mi è stato detto che sarebbe rientrato tutto nella norma. Sarebbe stato solo un problema di tempo. Per questo adesso devo riallenare il fisico ai ritmo di gara per aiutare i miei compagni, dentro e fuori dal campo. Abbiamo decisamente raccolto molto meno di quanto dimostrato in campo e c’è in tutti noi rammarico ma anche convinzione che possiamo invertire la rotta. L’Empoli ha una sua filosofia che non possiamo abbandonare. Non possiamo giocare a pallonate ma dobbiamo continuare a proporre gioco. In questo modo e lavorando con il consueto impegno possiamo uscir fuori da una situazione che ci vede penalizzati rispetto a quanto abbiamo saputo esprimere".