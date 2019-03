© foto di Federico Gaetano

L'edizione odierna de La Nazione riporta le dichiarazioni Pietro Accardi e Riccardo Pecini - rispettivamente direttore sportivo e direttore generale dell'Empoli - che in conferenza stampa hanno spiegato i motivi dell'esoneri di Iachini dalla panchina azzurra: "E’ ovvio che se siamo qui a commentare il secondo esonero stagionale, ci sono delle colpe che dobbiamo ammettere, ma se abbiamo ritenuto necessario fare questa scelta c’è un motivo preciso e ponderato. Avevamo notato un certo appiattimento in seno alla squadra, pur riconoscendo il grande lavoro di Iachini. Che, per inciso, si è comportato da signore dentro e fuori dal campo. A lungo andare, temevamo che la situazione si sarebbe aggravata ulteriormente e per questo siamo intervenuti", alcuni passaggi delle dichiarazioni.