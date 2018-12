© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Empoli va alla caccia di un difensore e il primo nome in cima alla lista è quello di Andrea Ranocchia dell'Inter. Il centrale è in uscita dal club nerazzurro e potrebbe essere il giusto rinforzo di esperienza per i toscani che proveranno a convincerlo ad accettare la destinazione azzurra. A riportarlo è Tuttosport.