Empoli, per la difesa spunta il ceco Jablonsky

© foto di Image Sport

Punto di mercato in casa Empoli su La Nazione in edicola che fa il nome del difensore centrale David Jablonsky, classe '91, del Levski Sofia come possibile rinforzo per la retroguardia azzurra. Il calciatore nell'ultima stagione ha segnato 8 gol in 23 presenze. Per l'attacco invece è circolato il nome di Marco Borriello, ma la società ha bollato come bufale le voci sul centravanti in forza alla SPAL.