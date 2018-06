Empoli, piace il giovane Venuti. C'è anche il Chievo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Lorenzo Venuti, terzino della Fiorentina ma in prestito al Benevento, è ancora incerto. L'agente del ragazzo, riporta Il Mattino, incontrerà presto Corvino per capire la volontà del giocatore, che ha diverse offerte anche in serie A: Chievo ed Empoli hanno chiesto informazioni.