© foto di Federico Gaetano

Porte girevoli in casa Empoli. Oggi il club toscano ha chiuso per Diego Farias, prelevato dal Cagliari , ma si prepara a salutare Miha Zajc. Secondo quanto riferito da Sky, il trequartista sloveno sarebbe molto vicino al Fenerbahçe, che avrebbe presentato un'offerta molto convincente sia per il giocatore che per il club, al quale in particolare andrebbero 6,5 milioni più il riscatto di Salih Uçan, attualmente in prestito in Toscana.