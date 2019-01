© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Empoli molto attivo sul mercato e oltre alle situazioni difensive di cui vi abbiamo parlato poco fa , c'è sempre in ballo la trattativa con la Sampdoria per arrivare a Dawid Kownacki, finito in coda alle preferenze del tecnico Giampaolo anche a dispetto dell'infortunio di Caprari. Tra le due società, informa Sky, è in corso un pranzo per provare a capire i margini di fattibilità dell'operazione.