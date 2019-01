Empoli, preso il giovane difensore greco Nikolaou

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come sempre molto attenta ai talenti italiani e non solo, l'Empoli in queste ore ha chiuso per Dimitrios Nikolaou, centrale della nazionale Under-21 greca. Il difensore classe 1998 dell’Olympiakos arriverà in Toscana con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, stando a quanto riferisce Sky, rinforzando subito quindi la rosa a disposizione di Iachini.