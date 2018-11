Empoli, Provedel: "Vittoria nel segno di Iachini e di Andreazzoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Provedel, portiere dell'Empoli, ha parlato al termine della vittoria contro l'Udinese: "L'importante oggi era vincere perché si trattava di uno scontro diretto. Avrei preferito soffrire un po' meno nel finale, ma prendiamoci quanto di buono abbiamo fatto. Io il migliore in campo? Tornare in campo dopo più di 8 mesi è stata una grande gioia ma dovevo collaudare qualcosa. La continuità aiuta a prendere le misure, soprattutto con questa categoria. Io penso solo a lavorare e sono felice di aver fatto bene oggi. Loro avevano tre punti più di noi e volevano vincere come noi. Ci aspettavamo la bravura dell'Udinese davanti, ma siamo stati altrettanto bravi noi a difendere il risultato finale. Lavoreremo per evitare di prendere sempre gol, ma quello che contava era portare a casa il risultato in un modo o nell'altro. Fino a oggi ci mancava solo qualche punto perso per strada. La parata su D'Alessandro? Ho cercato di chiudergli più spazio possibile, sperando che mi calciasse addosso ed è andata bene. Il cambio in panchina? Ad Andreazzoli sono molto legato per gli insegnamenti che mi e ci ha dato. Una volta fatto il cambio però noi siamo professionisti e dobbiamo allenarci per seguire le nuove linee guida. Quanto fatto oggi è merito delle cose nuove ma anche di ciò che abbiamo fatto prima di Iachini".