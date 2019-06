Empoli, ritorno di fiamma del Genoa per Krunic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro del centrocampista Rade Krunic, classe ‘93, potrebbe essere al Genoa con Aurelio Andreazzoli, prossimo a sedere sulla panchina ligure. Lo scrive La Gazzetta dello Sport spiegando che si tratta di un ritorno di fiamma dopo che a gennaio la trattativa non era decollata nonostante i 9 milioni di euro messi sul piatto per il centrocampista. Ora invece i tempi sembrano essere maturi per un trasferimento dell’empolese a Genova. Sul bosniaco c’è anche l’interesse di tre club esteri - Eintracht Francoforte, Watford e Fenerbahce - oltre che Milan e Udinese in Italia.