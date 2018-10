Empoli-Roma 0-1 al 45'. Nzonzi la sblocca con un bel colpo di testa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una partita non facile per la Roma, sbloccata da un calcio piazzato che in casa giallorossa sta diventando una piacevole abitudine. Steven Nzonzi rompe l'equilibrio dopo 36 minuti raccogliendo di testa una punizione di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista si sta confermando ad altissimi livelli dopo il derby da protagonista e l'ottima sfida contro il Viktoria Plzen. Per Nzonzi invece è il primo gol con la maglia della Roma e il sesto dei giallorossi in questa stagione nata da palla inattiva. Prima della rete l'Empoli si è dimostrato avversario insidioso, capace in più di un'occasione di mettere in difficoltà i giallorossi nelle ripartenze. Dall'altra parte, Fazio e Manolas appaiono in buona forma disinnescando i tentativi di Caputo, ispirato dal piede educato di Zajc.