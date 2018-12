© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Segna sempre Fabio Quagliarella! Decimo gol in campionato, settimana rete di fila! Qualche secondo prima la punta blucerchiata aveva sbagliato una clamorosa palla gol. Una volta può sbagliare, due no: traversone dalla corsia mancina con il contagiri da parte di Murru per il bomber della Sampdoria che si stacca ancora da Rasmussen e batte Provedel.