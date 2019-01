Empoli, sfuma Zulj. E adesso il muro per Krunic è ancora più alto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la fumata nera per Zulj, obiettivo di mercato dell'Empoli ufficializzato però dall'Anderlecht, il club toscano ha alzato ancora di più il muro per Krunic. Senza un giocatore pronto ad arrivare - sottolinea La Nazione - il bosniaco non si muove da Empoli (anche se l’affare Zulj era totalmente slegato dal suo destino). Il Genoa insiste, ma l’Empoli è stato chiaro: se ne parla dai 10 milioni in su.