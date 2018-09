Empoli, Silvestre: "Contro la Lazio ce la giochiamo a viso aperto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matias Silvestre sfida la Lazio in vista della ripresa del campionato. Il difensore dell'Empoli ha parlato così della gara di domenica prossima in conferenza stampa: "La Lazio giocherà a viso aperto e penso che per noi questo possa essere un vantaggio, perché le squadre che si chiudono dietro sono sempre le più complicate da affrontare. È una squadra forte, un avversario complicato, ma noi comunque non cambieremo il nostro modo di scendere in campo. Proveremo a fare la partita e secondo me sarà una bella sfida, che ci darà delle risposte importanti".