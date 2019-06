Empoli-SPAL, cominciata trattativa per lo scambio Caputo-Antenucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Caputo alla SPAL e Mirco Antenucci all'Empoli, secondo Sky Sport la trattativa per portare a termine lo scambio è cominciata ieri notte. Le parti si aggiorneranno per valutare il possibile inserimento di ulteriori contropartite tecniche, con il cartellino dell'attaccante ora in Toscana che viene valutato intorno ai dieci milioni di euro. Tuttavia il prezzo potrebbe abbassarsi qualora le due società trovassero l’accordo per inserire nella trattativa alcuni calciatori biancazzurri, secondo l'emittente satellitare.