Empoli, Spalletti e Conte. Oggi, un anno fa, un nuovo inizio per l'Inter

26 maggio 2019. Ultima giornata di Serie A: Inter in Champions o Empoli in B. Il calcio sa essere crudele, oscuro, letale. Tutto esaurito a San Siro, si comprano gli ultimi ticket a prezzi mai visti. Una finale così, in fondo, mai s'è vista. Destro di Keita e 1-0. Rigore: Icardi calcia sulle braccia di Drągowski. Farias vola verso Handanovic, poi si ferma di fronte a un alieno. Quella sera, sì. Su Traoré non si può fare proprio nulla. 1-1 e cuori in gola. Per poco, però. Vecino sbatte sul palo, Nainggolan ributta in porta. Cacciato dalla Milano nerazzurra che grazie a lui s'è goduta, ancora, una Champions. Ancora prematuramente terminata ai gironi. Ma tant'é. Sofferenza in loop. Caputo va sulla traversa, Samir il capitano ferma anche la luce divina. Al Meazza regna il grigiore, il battito accelerato, la paura che avanza veloce. Antonio Conte in tribuna pensa a molte cose in pochi istanti. Sarà l'allenatore di quella squadra che si sta giocando in un testacoda l'accesso all'Europa dei grandi. La sua ossessione dai ristoranti da dieci euro. Il suo incubo per uno che vince solo campionati e coppe nazionali. In ogni caso c'è l'accordo e dovrà prenderla comunque quella squadra. Comunque da rifondare, rivoluzionare in toto. Keita si mangia il 3-1 che un minuto dopo segna Brozovic, ma Banti annulla per fallo pregresso: l'ala senegalese si becca il rosso, torna a Monaco, Spalletti a casa, l'Inter in Champions League. Un anno fa, tra poco più di cinque ore. Un nuovo inizio. Sembra passata una vita.