© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Empoli a caccia di un rinforzo in attacco. Secondo quanto riferito da La Nazione, oltre ai nomi di Matri (Sassuolo), Kownacki (Sampdoria) e Kean (Juventus), alla margherita che si sta sfogliando in quel del Castellani vi sarebbe da aggiungere anche Marcello Trotta, pure lui in forza al Sassuolo.