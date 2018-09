Empoli, Terracciano: "Contento del punto, pensiamo alla salvezza"

“L’Inter? Le prime partite sono complicate per tutti... chiaramente i valori poi vengono fuori. Ora cominciano anche gli scontri diretti, sarà un bel campionato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento nerazzurro il grande ex Walter Zenga. L’allenatore milanese ha voglia di una panchina...

La Gazzetta dello Sport in prima: "Tegola Milan, si ferma il Pipita"

Messaggero Veneto: "Udinese, il cuore non basta"

Il Secolo XIX: "Vittoria buttata via. La Samp si ferma agli 11 metri"

Roma, il Corriere dello Sport titola: "Ossigeno per Di Francesco"

Fiorentina, La Nazione in prima pagina: "Firenze si ribella"

Avete giocato a viso aperto anche con il Milan. "La nostra filosofia è quella non siamo una squadra che pensa solo a difendere. A volte questo lo puoi pagare ma la nostra filosofia è questa e dobbiamo portarla avanti".

Il portiere dell'Empoli Pietro Terracciano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Milan: "E' stata una bella partita e contro un avversario così fa ancora più piacere. C'era bisogno di una serata come questa. Sono contento del punto".

