Empoli, Terracciano: "Risultato bugiardo ma la squadra è viva"

© foto di Federico Gaetano

Pietro Terracciano, portiere dell'Empoli, ha parlato in zona mista al termine della sconfitta contro il Sassuolo: "Dispiace perché eravamo andati in vantaggio e perché abbiamo creato tanto - riporta PianetaEmpoli - Il risultato è bugiardo. La squadra è viva e per questo possiamo stare tranquilli però ci dispiace fare ottime prestazione e uscire sconfitti. Errori arbitrali? Di solito con il VAR dovremmo rimanere tranquilli, non ci aggrappiamo a questo, sarebbe una scusa inutile. Tendenza da invertire contro il Milan? Indipendentemente da chi affronteremo, conterà l'atteggiamento. La cosa che mi lascia tranqullo è il fatto che la squadra sia viva. Dobbiamo fare risultato a prescindere dalla squadra avversaria. Soddisfazione per la titolarità? La soddisfazione arriva quando posso dare mano ai compagni. In questo senso darò sempre il massimo come l'ho dato anche quando non giocavo".