Empoli, Terracciano show: "Qui come a casa. Ora devo confermarmi"

© foto di Federico Gaetano

Pietro Terracciano, portiere dell'Empoli, parla a Sky dopo l'1-1 contro il Milan. "Venivamo da gare giocate bene dove non raccoglievamo: sono contento del mio lavoro ma più contento per il punto fatto contro una grande squadra -ha detto l'estremo difensore ventottenne, grande protagonista stasera. Come mai in A a quest'età? La B mi è servita a crescere. Qui ho trovato un ambiente importante, Empoli ti fa sentire a casa e ti fa lavorare al meglio. Questa è una serata importante per me ma siamo all'inizio del campionato, è presto... A livello personale dico che serve confermarsi gara dopo gara, servirà a poco se non continuerò così nei prossimi mesi".