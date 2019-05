Empoli-Torino 1-0, l'ex Acquah sblocca la gara al Castellani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gol dell'Empoli, ha segnato Acquah! Vantaggio meritato dei toscani, che hanno dominato in questa prima parte di gioco. Errore di Aina in fase di disimpegno, pallone regalato a Traoré: il giovane centrocampista allarga per Acquah che sorprese Sirigu con tiro-cross molto insidioso. In questo momento l'Empoli sarebbe salvo.