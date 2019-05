Empoli-Torino 2-1, Brighi entra e trova un gol pesantissimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incredibile al Castellani, l'Empoli torna subito in vantaggio. Brighi, appena entrato, trova la rete del vantaggio! Caputo entra in area e calcia, Sirigu si abbassa bene e riesce a deviare. La difesa del Torino prova ad allontanare, la palla arriva sui piedi di Di Lorenzo che avanza, super Rincon con una finta e calcia in porta. Baselli, devia il pallone, che arriva sui piedi di Brighi: il centrocampista, appena entrato, deve solo appoggiare in rete.