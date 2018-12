© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato dell'Empoli. Il presidente Fabrizio Corsi vorrebbe rinviare ogni discorso sul futuro di Rade Krunic all'estate. Venticinque anni, il centrocampista piace al Torino e al Genoa ma la formazione toscana non vorrebbe farlo partire a gennaio. Anche dall'estero sarebbero arrivati apprezzamenti per il calciatore che anche il tecnico Giuseppe Iachini non vorrebbe far partire.