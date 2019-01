© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Empoli, nelle ultime ore si è parlato di un incontro col Genoa per Rade Krunic: a dispetto delle voci che vorrebbero i rossoblù già sulle tracce di un’alternativa vista la richiesta enorme dell’Empoli - sottolinea La Nazione - la trattativa è ancora apertissima. Il Genoa sarebbe arrivato a 6 milioni di euro, ancora troppo pochi per convincere il presidente Corsi a disfarsi di un elemento che poi necessiterebbe di essere rimpiazzato adeguatamente. La sensazione, insomma, è che l’Empoli voglia chiudere la stagione con Krunic e poi cercare di piazzarlo al miglior offerente, ma se i liguri alzassero la posta diventerebbe difficile dirgli di no.