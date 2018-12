Empoli, Traorè: "Sognavo la Serie A fin da quando ero in Africa"

Fonte: empolichannel.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell’Empoli, Hamed Junior Traorè, ha commentato ai microfoni di Radio Lady la sconfitta di ieri contro l’Inter: “Abbiamo incontrato una grande squadra come l’Inter. Sapevamo che il match sarebbe stato difficile. Noi abbiamo provato a mettere dentro alla partita tutto quello che potevamo, alla fine dispiace per il risultato. Se molli un secondo prendi gol, come dice il mister, e anche stavolta lo abbiamo pagato. Con la sosta possiamo staccare un po’, per tornare poi a lavorare giorno dopo giorno e poter migliorare sempre”.

Sul grande salto in Serie A: "Per me era un sogno, fin da quando ero in Africa, arrivare a giocare in un campionato importante come questo. Ancora non ho fatto niente, devo continuare a lavorare”.

Sui rumors di mercato: "Io penso all’Empoli. Qui mi trovo bene, mi sono sentito sempre a casa fin da quando sono arrivato. Poi cosa succederà nel futuro si vedrà. Sto prendendo più fiducia, per esprimermi meglio partita dopo partita. Cerco di lavorare in allenamento per riportare quello che facciamo in campo. Noi dobbiamo rimanere sereni, preparandoci alle prossime battaglie”.